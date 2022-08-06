Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg ile Freiburg Bundesliga'nın ilk haftasında karşı karşıya gelecek ve yeni sezonda da mücadeleler nefes kesecek. Peki, Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Augsburg - Freiburg karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 12:00