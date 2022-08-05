Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan başlıyor. Heerenveen sahasında Sparta Rotterdam'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda Ligi'nde heyecan başlıyor. Heerenveen ile Sparta Rotterdam 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEERENVEEN - SPARTA ROTTERDAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.