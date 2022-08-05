Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi
Hollanda Ligi'nde heyecan başlıyor. Heerenveen sahasında Sparta Rotterdam'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 14:30
Hollanda Ligi'nde heyecan başlıyor. Heerenveen ile Sparta Rotterdam 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HEERENVEEN - SPARTA ROTTERDAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Heerenveen - Sparta Rotterdam maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.