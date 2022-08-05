Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-1 kazandı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri Joshua Kimmich, Pavard, Sadio Mane, Musiala (2) ve Gnabry kaydetti. Frankfurt'un tek golü ise 64'de Kolo Muani'den geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt haftayı puansız kapattı, Bayern Münih ise sezona 3 puanla başladı.
Ligin ikinci haftasında Frankfurt deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise Wolfsburg'u ağırlayacak.