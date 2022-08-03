Maccabi Hayfa - Apollon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Maccabi Hayfa - Apollon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverler Maccabi Hayfa - Apollon maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Maccabi Hayfa - Apollon maçına dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Maccabi Hayfa ile Apollon Limassol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Maccabi Hayfa - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAYFA - APOLLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Hayfa - Apollon Limassol maçı 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Maccabi Hayfa - Apollon Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın...