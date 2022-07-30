Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022- 15:30