Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto, Tondela ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto ile Tondela, Portekiz Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - TONDELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Tondela maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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