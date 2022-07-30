İngiltere Community Shield karşılaşmasında Liverpool Manchester City ile karşı karşı geldi. Mücadeleyi Merseyside ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve kupayı kazanan taraf oldu.

İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ı müzesine götüren Liverpool, Community Shield için karşı karşıya geldi.



Leicester şehrindeki King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Liverpool rakibini 3-1 mağlup ederek Community Shield'in sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Arnold, 83'üncü dakikada penaltıdan Salah ve 90+4'üncü dakikada Darwin Nunez kaydetti. Machester City'nin karşılaşmadaki tek golü ise 70'inci dakikada Alvarez'den geldi.