Newcastle United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Newcastle United, Atalanta ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Newcastle United ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Atalanta maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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