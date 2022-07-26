Brighton - Brentford maçı ne zaman ve saat kaçta? Brighton - Brentford maçı hangi kanalda? Brighton Brentford maçı CANLI İZLE
Brighton ile Brentford, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Brighton - Brentford maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022- 11:30
İki İngiliz kulübü Brighton ile Brentford, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala Brighton - Brentford maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Brighton Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRIGHTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton - Brentford maçı 26 Temmuz Salı günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.