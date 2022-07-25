PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSG, Gamba Osaka ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSG ile Gamba Osaka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - GAMBA OSAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Gamba Osaka maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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