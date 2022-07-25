MHK Başkanı Sabri Çelik açıkladı! "Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG ATAMALARINI HİBRİT YAPACAĞIZ"

"Süper Lig atamalarını hibrit yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri, çok zorunluluk halinde müdahale edebilecek."

"Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız."

"TARİHİ UYGULAMALAR OLACAK"

"Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak."

"AYRI BİR VAR KADROSU KURACAĞIZ"

"Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak."

İKİ GÖZLEMCİ MAÇI İZLEYECEK"

"Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak."