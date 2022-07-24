Bayern Münih Manchester City maç sonucu: 0-1 (Bayern Münih Manchester City maç özeti)
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'i yeni yıldızı Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 10:32
Premier Lig ekibi Manchester City ile Bundesliga ekibi Bayern Münih, hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
İngiliz ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti.
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