Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Jose Sosa'nın, eski eşi kötü haberle sarsıldı. Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğu Antonia'nın kaçırıldığını duyurdu.

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Jose Sosa'nın, eski eşi büyük bir şok yaşadı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğu Antonia'nın kaçırıldığını duyurdu.

Polislerle irtibatta olduğunu ifade eden Alluralde, gelişme oldukça takipçilerine ileteceğini açıkladı.