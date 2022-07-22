Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Salzburg, Austria Wien ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, RB Salzburg- Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. RB Salzburg ile Austria Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Salzburg - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Salzburg - Austria Wien maçı 22 Temmuz Cumagünü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.