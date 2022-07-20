UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Maribor sahasında Sheriff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maribor - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan Maribor ve Sheriff 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maribor - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARIBOR - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maribor - Sheriff maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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