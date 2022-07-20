Adı Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'la Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu!

Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu. Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, İtalya Ligi takımlarından Torino ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)