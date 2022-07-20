Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer, Lyon'dan ayrılmasının ardından Türk takımlarının gündemine gelmişti.
27 yaşındaki savunmacının ismi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anıldı.
Belçikalı stoperin yeni adresi belli oldu. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Torino, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.
İtalyan temsicisinin Denayer ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Denayer'in kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.