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Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı
İngiltere Premier Lig'in 2 dev ekibi Manchester United ile Crystal Palace hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?