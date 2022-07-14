Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro bedelle transfer olan Emre Demir için Katalan ekibi bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak açıklandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 19:54