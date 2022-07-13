2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alacak İstanbulspor, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor ile TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor gelecek sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçı yapacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.