Katalan devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren Daniel Alves, kulüp yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Brezilyalı sağ bek, Barcelona'nın tarihine damga vuran oyuncuların yönetim tarafından önemsenmediğini dile getirdi.

İngiliz basınından Guardian'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu kulüp son yıllarda çok günah işledi. Tarih yazan isimlerini önemsemedi. Ben bir Barcelona taraftarı olarak kulübün daha farklı davranmasını isterim. Kendimden bahsetmiyorum çünkü benim durumum başka bir senaryoydu. Barcelona'ya döndüğüm için mutluydum. 5 yıl boyunca bu anı hayal ettim. Hoşuma gitmeyen tek şey gidişimin nasıl yansıtıldığı oldu. Beni getirdiği için Xavi ve başkanımıza sonsuz minnettarım." dedi.