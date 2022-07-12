İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Bayern Münih'in altyapısından 17 yaşındaki Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri

İtalyan devi Juventus sürpriz bir transfere imzasını attı. Serie A ekibi resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede Bayern Münih altyapısında top koşturan 17 yaşındaki 10 numara Kenan Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Regensburg altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih altyapısına transfer oldu. 10 numara mevkisinde top koşturan genç futbolcu geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste imzasını attı.