Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün Vedat Muriqi'in transferinden vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.
Sır perdesi aralandı! Vedat Muriqi transferi neden iptal oldu? Lazio ve Club Brugge...
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Club Brugge'a imza atmak için Belçika'ya gitmişti. Yıldız golcünün transferi son anda iptal oldu. Belçika ekibi, Vedat Muriqi'nin sağlık testlerini geçemediğini iddia etmişti. Transferin sır perdesi aralandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalyan basınında yer alan habere göre Club Brugge'ün Kosovalı golcünün sağlık kontrollerini gerekçe göstererek son anda yaklaşık 11 milyon Euro'luk transferden vazgeçmesi Lazio'yu harekete geçirdi.
BİR SORUNA RASTLANMADI
İddialara göre Lazio, Kosovalı golcüyü bugün sağlık kontrollerinden geçirdi ve futbolcunun raporlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.