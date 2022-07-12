Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İngiltere Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Manchester United Rajamangala National Stadyumu'nda Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında sezonu tamamlayan Manchester United ile Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Liverpool maçı 12 Temmuz Salı günü saat 16:00'da Manchester United ve Liverpool'un kendi kanallarından canlı yayınlanacak.