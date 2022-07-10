Alberth Elis kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında? Nereli?

Transfer dönemi ile birlikte birçok yıldız ismin adı takımlarımız ile anılırken sosyal medyada da gündem oluyor. Alberth Elis de merak edilen ve araştırılan isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 17:00