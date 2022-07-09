Olcay Şahan'dan kariyer itirafı!

TFF 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Olcay Şahan kariyeri hakkında konuştu. Şahan, "Günün birinde önce Süper Lig'de ardından da Avrupa'da adından söz ettiren bir teknik adam olmak istediğini anlattı." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 15:30