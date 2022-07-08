Vedat Muriqi'ye transfer şoku!

İtalya Ligi takımlarından Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Mallarco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Belçika temsilcisi Club Brugge'le anlaşan ve imza için şehre giden 28 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 22:37