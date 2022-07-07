Club Brugge'a imza atmak için Belçika'ya uçan Vedat Muriqi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İyi bir ikinci yarı geçirdim Mallorca'da, kendi performansım iyiydi. Oradan birkaç teklif oldu, biz de en uygun sözleşmeyi aradık. Lazio ile 3 sene daha sözleşmem var. Burada benim değil de, Lazio'nun diyeceği daha önemli.

Aslında beklentiyi arttırmıyor, biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz, bir yerde bu kadar istenilmek, Bir kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmak onur verici. Henüz resmi olmadığı için kelimeleri seçiyorum.

Ne olacağı belli değil. Hakkımızda hayırlı olsun, inşallah kariyerimde başka bir adımda güzel işler yapıp, gideceğim her takımda Vedat Muriqi olarak mücadele etmeye devam edeceğim.