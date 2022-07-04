Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Leeds United'ın orta sahası Kalvin Phillips'i kadrosuna kattı.

City, İngiliz oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ada basınında yer alan haberlere göre, Pep Guardiola ile çalışmak için diğer takımları reddeden Kalvin Philips, 42 milyon sterlin garanti bonuslarla 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attı.

İngiltere Milli Takımı'nda 23 kez forma giyen Phillips'e imza attıran City, daha önce Erling Haaland, Julian Alvarez ve Stefan Ortega'yı transfer etmişti.