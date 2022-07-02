İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mohamed Salah'la yeniden anlaştı ve Mısırlı yıldızın mukavelesini 2025'e kadar uzattı. 30 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmayla birlikte tarihe geçti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, golcü oyuncusu Mohamed Salah'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Mohammed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Mısırlı oyuncunun yıllı 21 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attığı İngiliz basınına yansıdı.

İki taraf arasındaki görüşmeler birara tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu. Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla biraraya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı. Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak.

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyeycanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.