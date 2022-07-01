İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, golcü oyuncusu Mohamed Salah'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmayla beraber Mohammed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak.

SALAH: ÇOK HEYECANLIYIM

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız." ifadelerini kullandı.