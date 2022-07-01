Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kazımcan Karataş istatistikleri

Altay formasıyla iyi bir performans sergileyen Kazımcan Karataş, Galatasaray'a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından genç futbolcunun yaşı, hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 15:31