Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu

Galler'in yıldızı Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Los Angeles FC ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2022- 18:27