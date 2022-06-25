Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu
Galler'in yıldızı Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Los Angeles FC ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.06.2022- 18:27
ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
32 yaşındaki Garet Bale, Real Madrid ile çıktığı 258 maçta, 106 gol ve 67 asist yapma başarısı gösterdi.