Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe 2. hazırlık maçına Partizan karşısında çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Shkupi ile 2-2 berabere kaldı. 2. hazırlık maçını ise Partizan ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 12:00