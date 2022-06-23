Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe 2. hazırlık maçına Partizan karşısında çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Shkupi ile 2-2 berabere kaldı. 2. hazırlık maçını ise Partizan ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 12:00
2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak.
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