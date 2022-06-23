Aaron Ramsey kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? Aaron Ramsey piyasa değeri ne kadar?

Fatih Karagümrük ile adı geçen Aaron Ramsey, futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle sosyal medyada Fatih Karagümrün taraftarının transferini en çok istediği futbolcu Aaron Ramsey oldu. Peki, Aaron Ramsey kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? Aaron Ramsey piyasa değeri ne kadar?

Fatih Karagümrük ile adı geçen isimlerden biri de bonservisi Juventus'ta bulunan Aaron Ramsey oldu. Yıldız isim ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

AARON RAMSEY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ramsey, 26 Aralık 1990 yılında Galler'de dünyaya geldi. 31 yaşındaki futbolcu 74 kez Galler Milli Takımı'nda forma giydi 20 gol kaydetti. Cardiff'te futbol hayatına başlayan Ramsey, Arsenal, Nottingham Forest, Cardiff, Juventus ve Glasgow Rangers gibi ekiplerde forma giydi. Yıldız ismin piyasa değeri ise 3 milyon euro.