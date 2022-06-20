İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Daha önceden Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan ve Ozan Tufan'la prensip anlaşmasına varan İngiliz ekibi, Süper Lig'den 1 yıldızı daha gündemine aldı.

Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Hull City'nin Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i transfer etmek istediği öğrenildi.

Ada ekibinin 24 yaşındaki golcü için görüşmelere devam ettiği gelen haberler arasında. Benjamin Tetteh geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da 27 maçta 8 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

Gana Milli Takımı ile de 2 maça çıkan genç golcü bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Tetteh'in güncel piyasa değeri 2.30 milyon Euro olarak ifade ediliyor.