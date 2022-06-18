Miroslav Klose Altach'ın başına geçti!

Almanya Milli Takımı'nın efsaneleri arasında yer alan Miroslav Klose, Avusturya ekibi Altach'la teknik direktörlük için anlaşma sağladı. Alman çalıştırıcı, daha önce milli takım ve Bayern Münih'te yardımcılık görevlerini üstlenmişti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 12:23