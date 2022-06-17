İngiliz ekiplerinden Aston Villa forması giyen Bertrand Traore'nin adı, transfer döneminin başlamasıyla birçok takımla anılmaya başladı. Ülkemiz takımlarından da Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen oyuncu için özellikle internette araştırmalar yapılıyor... Sporseverler, Bertrand'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu, hangi takımda oynadığını, hangi pozisyon ya da pozisyonlarda oynadığını araştırıyor... Bertrand Traore'ye dair bilgiler haberimizde...

Transfer sezonunun açılmasıyla takımlar da oyuncular üzerinden transfer hamlelerine başladı. Bu kapsamda transfer hareketliliği en fazla yaşanan ülkelerde biri olan Türkiye'de de kulüpler, listeleri doğrultusunda görüşmelere başladı ve resmi olarak da imzalar attırdı.

Transfer dönemine hızlı giren takımlardan biri de Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı. Listesinde yine birçok ismi barındıran ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için öne sürülen isimlerden biri de Bertrand Traore oldu. Oyuncuyla ilgili bilgiler ise ismi gündeme geldikten hemen sonra yoğun bir şekilde başladı. Peki, Bertrand Traore kimdir? İşte yanıtı ve bilinmeyenler...

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

Bertrand Isidore Traore 6 Eylül 1995 Burkina Faso doğumludur. 2009 yılında Auxerre ile profesyonel kariyerine başlayan Traore daha sonra sırasıyla Chelsea, Vitesse, Ajax, Olimpik Lyon takımlarında forma giymiştir.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Traore'nin güncel takımı Aston Villa'dır.

Daha çok sağ kanatta oynayan Traore, sol kanat ve forvet pozisyonlarında da forma giymektedir. 1.81 boyundaki oyuncu, sol ayaklıdır.