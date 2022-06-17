Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane için kesenin ağzını açtı.
İngiliz basınından Skysports'un haberine göre; Bavyera ekibinin Senegalli futbolcu için 42.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 50 milyon Euro) ödeme yapmayı kabul ettiği iddia edildi.
2016 yılında Liverpool'a imza atan ve İngiliz temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 51 maçta 23 gol attı ve 5 asistlik performans gösterdi.
MANE'DEN AYRILIK SİNYALİ!
Sadio Mane daha önce ayrılacağı yönündeki iddialara ise, "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve konuşulanları görüyorum. Sanırım Senegallilerin %60-%70'i benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onlar ne isterse onu yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmesinler çünkü yakında hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullanmış ve ayrılık sinyalini vermişti.