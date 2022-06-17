Son dakika transfer haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Liverpool'la sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Sadio Mane için kesenin ağzını açtı. Daha önce Senegalli yıldız için 2 teklif yapan Bavyera temsilcisi, son olarak İngiliz ekibine 50 milyon Euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane için kesenin ağzını açtı.

İngiliz basınından Skysports'un haberine göre; Bavyera ekibinin Senegalli futbolcu için 42.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 50 milyon Euro) ödeme yapmayı kabul ettiği iddia edildi.

2016 yılında Liverpool'a imza atan ve İngiliz temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 51 maçta 23 gol attı ve 5 asistlik performans gösterdi.

MANE'DEN AYRILIK SİNYALİ!

Sadio Mane daha önce ayrılacağı yönündeki iddialara ise, "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve konuşulanları görüyorum. Sanırım Senegallilerin %60-%70'i benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onlar ne isterse onu yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmesinler çünkü yakında hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullanmış ve ayrılık sinyalini vermişti.