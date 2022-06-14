Süper Lig'de ekipleri için transfer iddiaları devam ediyor.
Yılın transfer bombası patlıyor! Belotti İstanbul ekibine geliyor
Transfer haberi: Süper Lig ekipleri için transfer iddiaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. İtalya'dan gelen son iddia ise gündem yarattı. Torino ile sözleşmesi biten Belotti, İstanbulspor'a yazıldı. İşte o gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 15:20
Son olarak gündem yaratan iddia İtalyan basınından geldi.
İtalya'da yayın yapan sportpress24.com'un haberine göre Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, Torino'nun yıldızı Belotti için devreye girdi.