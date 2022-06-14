Yılın transfer bombası patlıyor! Belotti İstanbul ekibine geliyor

Transfer haberi: Süper Lig ekipleri için transfer iddiaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. İtalya'dan gelen son iddia ise gündem yarattı. Torino ile sözleşmesi biten Belotti, İstanbulspor'a yazıldı. İşte o gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)