Darwin Nunez resmen Liverpool'da!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Portekiz kulübü Benfica'nın golcü oyuncusu Darwin Nunez'i renklerine bağladığını açıkladı. İngiliz temsilcisinin bu transfer için kasasından 100 milyon Euro çıkacağı belirtildi. | Transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 22:25