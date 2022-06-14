Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bosna Hersek - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Finlandiya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Finlandiya maçı 14 Haziran Salı günü saat 19:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.