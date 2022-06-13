Honduras - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CONCACAF Uluslar Ligi

CONCACAF Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Honduras sahasında Kanada'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Honduras - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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CONCACAF Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Honduras ile Kanada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Honduras - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HONDURAS - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Honduras - Kanada maçı 14 Haziran Salı saat 05:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.