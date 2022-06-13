Fransa 0-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Hırvatistan'ı konuk etti. Konuk ekip rakibini Luka Modric'in golü ile 1-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 00:09