Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gürcistan - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Bulgaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Bulgaristan maçı 12 Haziran Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.