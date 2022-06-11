Karadağ - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında İskoçya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karadağ - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karadağ - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Bosna Hersek kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karadağ - Bosna Hersek maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Bosna Hersek maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.