İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere sahasında İtalya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İtalya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Ward-Prowse, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori