Norveç - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Norveç ile Slovenya UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Norveç - Slovenya maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Norveç - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ile maça dair merak edilenler haberimizde...

Norveç - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Norveç - Slovenya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Norveç - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Slovenya maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.