Nijerya - Sierra Leone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Nijerya ile Sierra Leone , Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Nijerya - Sierra Leone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Nijerya - Sierra Leone karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nijerya - Sierra Leone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİJERYA - SIERRA LEONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nijerya - Sierra Leone maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.