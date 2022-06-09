Kosova - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Kosova ile Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Kosova - Kuzey İrlanda maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Kosova - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ile maça dair merak edilenler haberimizde...

Kosova - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Kuzey İrlanda kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Kuzey İrlanda maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.