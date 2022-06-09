UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. İsviçre - İspanya maçının canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte İsviçre - İspanya maçının detayları...

İSVİÇRE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANIYOR?

İsviçre - İspanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İSVİÇRE-İSPANYA İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Eray Cömert, Rodriguez, Xhaka, Aebischer, Freuler, Shaqiri, Zuber, Embolo

İspanya: Simon, Azpilicueta, Llorente, Torres, Alba, Marcos Llorente, Busquets, Gavi, Ferran Torres, Sarabia, Morata